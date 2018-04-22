20 апреля на автодороге в селе Торчиновичи Львовской области 29-летний житель города Самбор наехал на 64-летнего пешехода, который умер от полученных травм. Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский сообщил, что за рулем автомобиля был прокурор Мостисской районной прокуратуры. Прокурор был за рулем ВАЗа Фото: cars.ua (архив) Полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2114, 29-летний житель города Самбор, наехал на пешехода, 64-летнего жителя Старосамборского района. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Водитель и пассажир ВАЗа, также 29-летний житель Самбора, получили телесные повреждения.Решается вопрос об открытии уголовного производства.Журналистка Виктория Балицкая написала в Facebook, что ДТП совершил пьяный прокурор Мостисской районной прокуратуры. По ее информации, у водителя зафиксировали 1,2 промилле алкоголя. https://www.facebook.com/toribal/posts/10216210490598841 Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил в комментарии ZAXID.NET, что за рулем автомобиля был прокурор Мостисской районной прокуратуры, но отказался сообить подробности.Он пообещал, что областная прокуратура обнародует все подробности этого дела в понедельник, 23 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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