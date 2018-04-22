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Во Львовской области прокурор насмерть сбил пешехода
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22.04.2018 08:10
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20 апреля на автодороге в селе Торчиновичи Львовской области
29-летний житель города Самбор наехал на 64-летнего пешехода,
который умер от полученных травм. Прокурор Львовской области Юрий
Квяткивский сообщил, что за рулем автомобиля был прокурор
Мостисской районной прокуратуры. Прокурор был за рулем ВАЗа Фото:
cars.ua (архив) Полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ
2114, 29-летний житель города Самбор, наехал на пешехода,
64-летнего жителя Старосамборского района. От полученных травм
мужчина умер на месте происшествия. Водитель и пассажир ВАЗа, также
29-летний житель Самбора, получили телесные повреждения.Решается
вопрос об открытии уголовного производства.Журналистка Виктория
Балицкая написала в Facebook, что ДТП совершил пьяный прокурор
Мостисской районной прокуратуры. По ее информации, у водителя
зафиксировали 1,2 промилле алкоголя.
https://www.facebook.com/toribal/posts/10216210490598841
Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил в
комментарии ZAXID.NET, что за рулем автомобиля был прокурор
Мостисской районной прокуратуры, но отказался сообить
подробности.Он пообещал, что областная прокуратура обнародует все
подробности этого дела в понедельник, 23 апреля.
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