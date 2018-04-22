В субботу, 21 апреля, звонарь Мальгоша Фибих исполнила несколько фрагментов из трех композиций шведского диджея Avicii, о смерти которого стало известно на днях, пишет The Independent .

Известно, что самое высокое здание в городе Утрехт Голландии - башня готического Домского собора XIII-XIV веков, высота которой составляет более 112 метров. В ней размещена одна из самых больших колоколен, состоящая из 14 колоколов, общим весом 32 тонны.

На протяжении последних лет в соборе должность звонаря занимает 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих. Она часто выигрывала международные соревнования звонарей, однако часто исполняет что-то необычное. Теперь она сыграла фрагменты из трех композиций Avicii, после информации о его смерти.

Фибих звонит в честь умершего музыканта не впервые, в 2017 году женщина почтила исполнением память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, а в 2016 - Дэвида Боуи.

Как сообщал svodka.net, 20 апреля, известный шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, который более известен как Avicii, скончался в возрасте 28 лет . Музыкант умер в столице Омана городе Маскат.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов города Маскат не обнаружили следов преступления в смерти шведского музыканта Avicii, который неожиданно скончался после номинации на Billboard Music Award. Правоохранители отказались предоставлять более подробную информацию журналистам.

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