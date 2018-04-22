За субботу, 21 апреля, в зоне АТО боевики совершили 46 обстрелов позиций украинских войск. Один военнослужащий погиб, четверо ранены.

Об этом сообщает штаба АТО, передает .

В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Павлополя и Пищевика. Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакиного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутового и Талаковки. Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой агрессор применил БМП, стрелковое оружие - близко Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Широкиного и шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении запрещенные 120 мм минометы боевики применили по украинским позициям близко Новоалександровки, Катериновки и Зайцевого. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали укрепления сил АТО в районе Крымского и Луганского, из гранатометов - неподалеку Зайцевого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.

По информации штаба, в результате боевых действий один защитник Украины погиб. Двое бойцов - получили ранения. Еще двое украинских военнослужащих - получили боевые травмирования.















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