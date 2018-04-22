Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует Заявление Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви по поводу обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно «предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине».

19 апреля 2018 года Верховная Рада Украины Постановлением № 8284 поддержала обращение Президента Украины П. А. Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно «предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине».

В связи с этим, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Отдел внешних церковных связей УПЦ обращает внимание на следующее.

Согласно статье 35 Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская Православная Церковь, как имеющая каноническую связь с Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине, и не уполномочивала на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины.

В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела.

Подобные действия Украинского государства в церковной сфере могли бы быть оправданы только в случае, если бы Церковь в Украине имела законодательно закреплённый государственный статус, как это было в истории многих государств и доныне сохраняется в отдельных странах мира.

Однако, поскольку сегодня Церковь в Украине не имеет государственного статуса и отделена от государства, то и государственная власть не имеет оснований вмешиваться в церковные дела.

Вопрос предоставления церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется Церкви, а не государству, а потому инициировать или просить об этом статусе должна Церковь, а не государство.

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность то, что предоставление автокефалии Православной Церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики.

Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций.

Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы. В связи с этим считаем недопустимым, чтобы автокефалия рассматривалась под геополитическим углом зрения. Для Церкви вопрос автокефалии является не политическим, а экклезиологическим, то есть таким, что касается жизни и природы Церкви, как Тела Христа (ср. Еф. 1:22-23).

Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства и за единую Церковь. Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву Церкви и противоречит законодательству Украины.

Поскольку власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует.

Именно следовательно считаем, что сначала следует преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после этого ставить вопрос об изменении канонического статуса единой Православной Церкви в Украине.

А поскольку без канонической Церкви невозможно иметь единую Церковь в Украине, есть основания полагать, что на самом деле под предлогом создания единой Церкви сегодня скрываются очередные попытки узаконить церковный раскол.

Священноначалие Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты со священноначалием Вселенского Патриархата.

Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали бы единству Церкви как на локальном, так и на вселенском уровне.

Даже с точки зрения самого Константинопольского Патриархата, который позиционирует себя в качестве координатора совместных действий всех Поместных Православных Церквей и выражает согласованную точку зрения по различным темам церковной жизни, вопрос возможной украинской автокефалии не может быть решен в одностороннем порядке, поскольку он не согласован со всеми Православными Церквями.

Патриарх Константинопольский Варфоломей часто и публично называл Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия единственным каноническим главой Украинского Православия. Сегодня же, не имеющие отношения к Церкви люди пытаются убедить нас в том, что тот же Патриарх Варфоломей может предоставить автокефалию, даже не спросив об этом канонического главу Украинского Православия.

Кроме того, сам Константинопольский Патриархат, как и все другие Поместные Православные Церкви, не считает «УПЦ КП» и «УАПЦ» полноценными Церквями, о чем свидетельствует непризнание действительности священства этих двух структур. Подтверждением этому является тот факт, что иерархи Константинопольского Патриархата перерукополагают переходящих к ним из раскола клириков «УПЦ КП» и «УАПЦ». Так, несколько десятков случаев таких перерукоположений имели место в странах Европы, в частности в Испании и Португалии.

Все это дает нам уверенность в том, что Константинопольский Патриархат будет и впредь придерживаться и ревностно отстаивать канонический порядок Церкви и общецерковное единство.

Украинская Православная Церковь является той Церковью, которая существует и действует на наших землях со времен Крещения Киевской Руси в 988 году. «УПЦ КП» и «УАПЦ» являются лишь частями Украинской Православной Церкви, сравнительно недавно отошедшими от единства с Церковью.

Соответственно, восстановление единства Православной Церкви в Украине мы видим в возвращении отпавших частей, и тогда будет «едино стадо и един пастырь» (Ин. 10:16).

С благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия призываем верующих Украинской Православной Церкви сохранять единство Церкви, быть спокойными, не поддаваться на информационные провокации, жить в молитвах и не забывать, что судьба Церкви целиком и полностью находится в руках Божьих.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира