С годами наши квартиры наполняются самыми разнообразными предметами и вещами — от нужных, используемых в быту, до украшающих интерьеры комнат, пишет со ссылкой на .

В минувшие века человек всегда знал, какие вещи «добрые», а какие «злые», знал, что из какого материала должно быть сделано.Сегодня биоэнергетика постепенно восстанавливает эти во многом утраченные знания.

Вот некоторые практические советы, которые помогут сделать Вашу жизнь безопаснее, лучше, радостнее.

Накликают беду

1. Статуэтки голубей, ворон, сорок, болотных птиц, орлов, аистов приносят несчастье.

2. Статуэтка слона с хоботом вверх (трубящий) — приносит в дом удачу и помогает победить недоброжелателей, а слон хоботом вниз (спящий) — несет в дом отчаяние, тоску, депрессию, частые тяжелые мысли, стрессы.

3. Скульптура собаки или льва, сидящих на задних лапах и с открытой пастью,несет несчастье, так как притягивает к себе нечистую силу, одновременно лишая человека интуиции.

4. Подарки, которые не пришлись по душе, принесут несчастья, если от них не избавиться, так как подарены с недобрыми чувствами либо с наговором.

5. Картины, эстампы с изображением чего-то дискомфортного для взора нарушают душевный покой, мешают духовному совершенствованию, ослабляют память.

6. Любое изображение рыб делает вас уязвимыми для наведения порчи и сглаза, а также притягивает к дому воров.

7. Морские ракушки, которые многие любят привозить в качестве сувениров с юга, увы, тоже приносят несчастья, так как приводят к ухудшению работы сосудов и сердца.

8. Рога животных могут стать причиной утраты близкого человека либо разлуки с ним, провоцируют болезни и душевные травмы.

9. Гипсовые фигурки и статуэтки плохи тем, что мешают сосредоточиться на самом главном, отвлекают от насущных дел, ослабляют волю, уводят человека в мир иллюзий.

10. Посуда со сколами и трещинами утрачивает энергетическую целостность и, соответственно, нарушает энергетику пищи, либо снижая ее энергетическую ценность, либо делая ее вовсе отрицательной. Есть или пить из такой посуды — только вредить себе.

11. Ножи, оставленные на столе на ночь, аккумулируют негативную энергию и притягивают всякую нечисть, которая, получая энергетическую подпитку от этого ножа, надолго остается в доме, нарушая сон, покой и уют домочадцев. Кроме того, этот нож становится опасным, так как им легче нанести себе внезапные и неожиданные порезы. Такими же свойствами обладают ножи с обломанными или выщербленными лезвиями. Их не надо стараться привести в порядок, а следует тайком закопать в землю.

12. Старые изношенные тапочки или другую ветхую обувь нужно выбрасывать, а не складывать в шкафчики и галошницы, так как они притягивают к их владельцу порчу, сглаз и наговоры.

13. Маленькие солонки, из которых часто высыпается соль, и она к тому же все время скапливается на бортиках, — тоже вещь в доме нежелательная. Они имеют свойство провоцировать ссоры, интриги, склоки и даже скандалы с дракой, притягивают злые сплетни.

14. Китайские фонарики — отнюдь не лучший элемент декора помещений, так как они вызывают внезапные необоснованные страхи и тоску.

15. Веник в доме всегда символизирует деньги, но тут есть свои нюансы.Пользоваться старым, стертым веником — значит, накликать разорение или долгое безденежье. Держать старый веник в доме — значит, накликать на себя убытки через болезнь.

Подметать пол вечером по примете означает выметать деньги из дома — достатка не будет. Поэтому испокон веков полы подметали в первой половине дня.

16. Живые растения, стебли которых увивают стены (кроме винограда), обладают свойством притягивать к хозяевам дома разнообразные болезни.

Несут добро

1. Предметы обихода с народной росписью (Жостово, Палех, Хохлома, Гжель и т. д.) благоприятно воздействуют на нервную систему, поднимают настроение. Это объясняется тем, что каждый рисунок на них — это магический символ или знак, пришедший из глубины веков, служащий оберегом здоровья, талисманом мудрости, интуиции и благосостояния (т. е. помогает вам обрести их).

2. Матрешка с четным количеством фигурок является оберегом на деньги, достаток, помогает избежать банкротства, а также сохраняет существующее благосостояние и здоровье. С нечетным количеством фигурок — оберегает от дурного непрошеного гостя, сглаза, болезни и семейных ссор.

3. Вышитые цветами теплых тонов диванные подушки являются оберегом супружеской любви, холодных тонов — развивают дар предчувствия неудачи, вышивка с изображением цветов — хранит от разлуки с любимым человеком, вышитый орнамент — оберегает от внезапной опасности, вышивка с изображением людей, пейзажей, построек — помогает сохранить успех в различных деловых начинаниях.

4. Выделанная меховая шкура, по давней примете, способствует удачной торговле, увеличению капитала, а также оберегает нажитое ранее.

5. Фикус создает вокруг себя положительную ауру, помогает сосредоточиться, успокоиться после стресса, погасить нервозность, нормализует энергетику в доме. Для восстановления физического и душевного здоровья посидите вечером полчаса около фикуса, держа его лист между ладонями и закрыв глаза, мысленно расскажите ему о своих неудачах, и он поможет избавиться от негативных мыслей и эмоций.

6. Фигурка медведя, поставленная на видное место, защищает дом от нечисти и злых чар, является оберегом семейного очага, а также хранит денежный достаток в доме. Она должна находиться попеременно то в комнате, то на кухне.

7. Колосья пшеницы, ржи, овса, поставленные в вазу (они могут быть даже искусственными), всегда способствуют только благополучию, богатству, здоровью, уюту и покою в доме. Они прекрасно нейтрализуют токи негативной энергии.

Поэтому в период с 25 декабря по 6 января рекомендуется постоянно держать на столе вазу с печеньем, баранками, сухарями, хлебцами, так как это обеспечит в эти дни выгодные денежные договоренности, получение крупной суммы денег, вероятно известие о наследстве либо завещании.

8. Сильным оберегом от сглаза и порчи является икона с названием Семистрельная. Расположенная напротив входной двери, она не только оградит вас от сглаза и гостей с недобрыми намерениями, но и не позволит им даже приблизиться к вашим дверям.

С ее появлением в доме становится меньше скандалов и конфликтов, злословия и злобы, которые могут возникнуть из-за мелочей.

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