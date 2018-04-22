Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал украинские власти принять закон о создании антикоррупционного суда, а также повысить тарифы на газ в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда. Об этом идет речь в заявлении, которое обнародовало внешнеполитическое ведомство США.

В документе, который подписала пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерт, подводятся итоги переговоров исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, проведенных на полях встречи Глав МИД G7 в Торонто 21 апреля.

"Исполняющий обязанности секретаря подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнения программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", - отмечается в сообщении Госдепа.

Как сообщал svodka.net.uа, США призвали Российскую Федерацию вывести свои силы из оккупированного Донбасса. По словам американского дипломата, Вашингтон осуждает обстрел Донецкой фильтровальной станции.

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