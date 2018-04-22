Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил поднятие цен на газ в Украине, а также необходимость борьбы с коррупцией, заявила представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

"Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", - Цитирует Науэрт РИА Новости.

По ее словам, встреча прошла 21 апреля на полях встречи министров иностранных дел "большой семерки" в Торонто.

Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу по расчету тарифов.

Накануне Госдеп представил Доклад по вопросам правозащитной деятельности. В документе отмечается, что в Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура.

При этом значительная часть нарушений касается конфликта на Донбассе.

"Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей", - говорится в Докладе.

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