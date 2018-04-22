Во время осмотра вещей гражданки Украины пограничники обнаружили старинную книгу "Эпоха Николая", датированную 1910 годом, заявили в Государственной пограничной службе Украины. Стоимость книги установят после проведения экспертизы Фото: dpsu.gov.ua "В ходе погранично-таможенного оформления поезда "Харьков – Москва", а именно – осмотра вагона – пограничники обратили внимание на нервозность гражданки Украины, в связи с чем было принято решение об углубленном досмотре вещей женщины общей обзорной группой. При осмотре вещей была обнаружена старинная книга "Эпоха Николая" 1910 года, которая, вероятно, составляет культурную ценность или историческое значение", – сказано в сообщении.На гражданку Украины составили протокол о нарушении таможенных правил, книгу изъяли в установленном порядке."Ее стоимость будет установлена после проведения экспертной оценки", – добавили в Госпогранслужбе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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