В Государственном департаменте США призвали Киев удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программы Международного валютного фонда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Госдепартаменте США подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Фото: ЕРА Встреча состоялась в преддверии саммита министров иностранных дел стран "Большой семерки" в канадском Торонто."Исполняющий обязанности секретаря подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить усилия по реформированию и выполнению программ Международного валютного фонда, приняв законы для создания действительно независимого антикоррупционного суда и повысив тарифы на газ до паритетного уровня по отношению к импорту" – сказано в заявлении Госдепартамента.Салливан и Климкин также призвали Россию выполнить обязательства по Минским соглашениям и прекратить оккупацию Крыма.18 декабря 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине. 2 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цену на газ для населения в Украине поднимать не будут. Он отметил, что идут переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". 11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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