|
В Госдепартаменте США призвали Украину повысить цены на газ и создать независимый антикоррупционный суд
|
22.04.2018 08:52
|
В Государственном департаменте США призвали Киев удвоить усилия по
проведению реформ и выполнению программы Международного валютного
фонда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
Госдепартаменте США подтвердили поддержку суверенитета и
территориальной целостности Украины Фото: ЕРА Встреча состоялась в
преддверии саммита министров иностранных дел стран "Большой
семерки" в канадском Торонто."Исполняющий обязанности секретаря
подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитета и
территориальной целостности Украины перед лицом российской
агрессии. Он призвал Украину удвоить усилия по реформированию и
выполнению программ Международного валютного фонда, приняв законы
для создания действительно независимого антикоррупционного суда и
повысив тарифы на газ до паритетного уровня по отношению к
импорту" – сказано в заявлении Госдепартамента.Салливан и
Климкин также призвали Россию выполнить обязательства по Минским
соглашениям и прекратить оккупацию Крыма.18 декабря 2017 года в МВФ
заявили, что украинские власти должны откорректировать
цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.1
февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на
газ в Украине. 2 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман
заявил, что в текущем отопительном сезоне цену на газ для
населения в Украине поднимать не будут. Он отметил, что идут
переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ.22 декабря
2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в
парламент законопроект №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде". 11 января 2018 года глава миссии МВФ в
Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в
котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный
банк также выразил недовольство документом, заявив,
что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления
Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили,
что считают законопроект соответствующим рекомендациям
Венецианской комиссии. 1 марта парламент поддержал
законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении.
Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны
создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира