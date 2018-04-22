В субботу, 21 апреля, состоялся конец Кубка Испании между "Барселоной" и "Севильей", который закончился разгромной победой каталонского клуба, ставшей уже 30 в копилке футбольного клуба. Об этом идет речь на официальных сайтах команд.

Так, начали разгром андалузцев Суарес и Месси, отличившиеся на 14 и 31 минуте матча. Уже перед перерывом Суаресу удалось оформить дубль - 0:3. На 45-ой минуте присоединились к выигрышу Иньеста и Коутиньо (с пенальти), которые забили в ворота Сориа.

Отметим, что ФК Барселона начала выступать в Кубке Испании-2017/18 со стадии 1/16 финала, на которой дважды разгромила команду третьего дивизиона "Мурсию" (3:0, 5:0). В 1/8 финала каталонский клуб прошел "Сельту" (1:1, 5:0). В четвертьфинале команда Эрнесто Вальверде по сумме двух встреч одолела "Эспаньол" (0:1, 2:0), в полуфинале дважды победила "Валенсию" (1:0, 2:0).

Кроме того, это стало 30 победным кубком Испании для Барселоны. На втором месте по наградам - Атлетик Бильбао - 23 кубка и Реал - 19 наград.

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