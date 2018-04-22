Еврокомиссия и Мексика модернизировали соглашение о зоне свободной торговли, заключенное в 2000 году. Новый вариант еще должен одобрить Европарламент и Совет ЕС. Договоренности по новому соглашению достигли 21 апреля Фото: European Commission / Twitter Практически вся торговля товарами теперь будет беспошлинной, в том числе в сельскохозяйственном секторе."Среди прочего, ЕС и Мексика обязались эффективно выполнять свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Это будет также первое торговое соглашение с ЕС, которое будет нацелено на борьбу с коррупцией в частном и государственном секторах", – говорится в сообщении.Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что новое соглашение является взаимовыгодным."С заключением этого соглашения Мексика присоединяется к Канаде, Японии и Сингапуру в растущем списке партнеров, желающих сотрудничать с ЕС в защите открытой, справедливой и основанной на правилах торговли", – подчеркнул он.Отмечается, что больше только от этого соглашения выиграют европейские экспортеры сельскохозяйственной продукции, в частности птицы, сыра, шоколада, макаронных изделий и свинины.Ожидается, что до конца года текст нового соглашения финализируют и решат все технические вопросы. После этого Еврокомиссия переведет документ на все официальные языки ЕС и передаст на утверждение Европарламенту и Совету ЕС.Действующее соглашение о ЗСТ между Евросоюзом и Мексикой вступило в силу в 2000 году. За этот период торговля товарами выросла на 148%. Подготовку нового соглашения начали в мае 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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