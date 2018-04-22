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Евросоюз и Мексика достигли договоренности по новому соглашению о зоне свободной торговли
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22.04.2018 09:00
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Еврокомиссия и Мексика модернизировали соглашение о зоне свободной
торговли, заключенное в 2000 году. Новый вариант еще должен
одобрить Европарламент и Совет ЕС. Договоренности по новому
соглашению достигли 21 апреля Фото: European Commission / Twitter
Практически вся торговля товарами теперь будет беспошлинной, в том
числе в сельскохозяйственном секторе."Среди прочего, ЕС и Мексика
обязались эффективно выполнять свои обязательства в рамках
Парижского соглашения по климату. Это будет также первое торговое
соглашение с ЕС, которое будет нацелено на борьбу с коррупцией в
частном и государственном секторах", – говорится в
сообщении.Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что новое
соглашение является взаимовыгодным."С заключением этого соглашения
Мексика присоединяется к Канаде, Японии и Сингапуру в растущем
списке партнеров, желающих сотрудничать с ЕС в защите открытой,
справедливой и основанной на правилах торговли", – подчеркнул
он.Отмечается, что больше только от этого соглашения выиграют
европейские экспортеры сельскохозяйственной продукции, в
частности птицы, сыра, шоколада, макаронных изделий и
свинины.Ожидается, что до конца года текст нового соглашения
финализируют и решат все технические вопросы. После этого
Еврокомиссия переведет документ на все официальные языки ЕС и
передаст на утверждение Европарламенту и Совету ЕС.Действующее
соглашение о ЗСТ между Евросоюзом и Мексикой вступило в силу в
2000 году. За этот период торговля товарами выросла на 148%.
Подготовку нового соглашения начали в мае 2016 года.
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