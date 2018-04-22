В Киеве радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки. Об этом в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур.

"Ц...ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.

Ранее Мазур в сети написал пост о том, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево в который раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до завтра".

Отмечается, что часть ромов покинула лагерь 21 апреля.

По словам Мазура, на следующей неделе планируется также другие рейды против "незаконных проявлений" ромов.

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