|Идеальный завтрак для всей семьи: советует доктор Комаровский (видео)
|22.04.2018 09:06
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Когда речь заходит о правильном питании, то часто срабатывает механизм “и хочется, и колется”. С одной стороны, мы осознаем, что это полезно и нужно, но с другой – боимся предстоящих сложностей, пишет со ссылкой на .
Кажется, что завтрак полезен только тогда, когда мы предварительно подсчитали все калории, соотношение БЖУ и приготовили это все самым незатейливым (и невкусным образом).
Евгений Олегович Комаровский, известный еще как “доктор Комаровский”, педиатр и врач высшей категории, утверждает, что такие страхи напрасны. Вот что вам нужно знать об идеальном завтраке
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