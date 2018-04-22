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Идеальный завтрак для всей семьи: советует доктор Комаровский (видео)
22.04.2018 09:06
Идеальный завтрак для всей семьи: советует доктор Комаровский (видео) По теме:

Когда речь заходит о правильном питании, то часто срабатывает механизм “и хочется, и колется”. С одной стороны, мы осознаем, что это полезно и нужно, но с другой – боимся предстоящих сложностей, пишет  со ссылкой на .

Кажется, что завтрак полезен только тогда, когда мы предварительно подсчитали все калории, соотношение БЖУ и приготовили это все самым незатейливым (и невкусным образом).

Евгений Олегович Комаровский, известный еще как “доктор Комаровский”, педиатр и  врач высшей категории, утверждает, что такие страхи напрасны. Вот что вам нужно знать об идеальном завтраке







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