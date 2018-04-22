Когда речь заходит о правильном питании, то часто срабатывает механизм “и хочется, и колется”. С одной стороны, мы осознаем, что это полезно и нужно, но с другой – боимся предстоящих сложностей, пишет со ссылкой на .

Кажется, что завтрак полезен только тогда, когда мы предварительно подсчитали все калории, соотношение БЖУ и приготовили это все самым незатейливым (и невкусным образом).

Евгений Олегович Комаровский, известный еще как “доктор Комаровский”, педиатр и врач высшей категории, утверждает, что такие страхи напрасны. Вот что вам нужно знать об идеальном завтраке















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