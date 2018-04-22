Украина имеет отличный экономический и человеческий потенциал, и единственное, что мешает стране нормально развиваться, — чудовищная коррупция. Такое мнение в прямом эфире на телеканале NewsOne высказал народный депутат Украины, руководитель политической партии “За життя” Вадим Рабинович, передает .

“У нас лучшая в мире земля, у нас удачное географическое положение, потрясающий, трудолюбивый народ, который работает во всех хай-теках мира. Что же случилось? Почему все так плохо? Отвечаю. С нас, так же, как с французов, итальянцев берут налоги. Но там на эти деньги строят фабрики, дороги, а у нас эти деньги уходят в офшоры из-за коррупции”, — возмутился парламентарий.

По его словам, партия “За життя” разработала алгоритм, который позволит побороть коррупцию в нашей стране.

“Дайте нам для борьбы с коррупцией сутки. В первую очередь мы запретим работать с офшорами. И 90% коррупции тут же уйдет. Потому что, например, дороги у нас строят кипрские компании, семечки продают — тоже офшорные структуры, в оборонную промышленность 90% только поставляют компании, зарегистрированные где-нибудь в офшоре”, — отметил Вадим Рабинович.

Политик напомнил, что подал в Верховную Раду законопроект о запрете на работу государственных компаний с офшорами.

“Я подал законопроект о запрете офшоров, так все сразу перепугались — у них бизнес остановится. Также я подал законопроект о том, чтобы только один раз можно было баллотироваться в Верховную Раду. Если человек туда второй раз пришел, то он точно законченный коррупционер”, — уверен руководитель партии “За життя”.

Напомним, что Вадим Рабинович выступает за досрочные парламентские выборы, которые помогут разрешить политический и экономический кризис в стране.

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