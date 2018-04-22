|В Саудовской Аравии совершено покушение на короля (ВИДЕО)
|22.04.2018 09:16
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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошла попытка государственного переворота с покушением на короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.
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Как информирует издание Jerusalem Post, очевидцы публикуют в соцсетях видео с места ЧП, на которых слышны стрельба и взрывы, информирует svodka.net.
Инцидент произошел в районе резиденции короля, который был оперативно эвакуирован.
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В Telegram-канале «Майор и Генерал» сообщается, что госпереворот был инициирован армией Саудовской Аравии.
«Во главе путчистов генерал-лейтенант королевских ВС Алюкас Непилс. Бой идет в районе резиденции. Сам король якобы эвакуирован на базу ВВС», — написано в сообщении.