В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошла попытка государственного переворота с покушением на короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

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Как информирует издание Jerusalem Post, очевидцы публикуют в соцсетях видео с места ЧП, на которых слышны стрельба и взрывы, информирует svodka.net.

Инцидент произошел в районе резиденции короля, который был оперативно эвакуирован.

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В Telegram-канале «Майор и Генерал» сообщается, что госпереворот был инициирован армией Саудовской Аравии.

Rumors of #coup in #SaudiArabia spreading as sporadic gunfire has reportedly been heard near Royal Palace in #Riyadh.

Some sources say the Saudi King and the #Prince have left the Palace, moved to a military base.https://t.co/RjSA1flCK3 pic.twitter.com/SEFpCJE1ah — Hossein Aghaie (@Haghaie) 21 квітня 2018 р.

«Во главе путчистов генерал-лейтенант королевских ВС Алюкас Непилс. Бой идет в районе резиденции. Сам король якобы эвакуирован на базу ВВС», — написано в сообщении.

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