В организации С14 пообещали проводить регулярные рейды в отношении представителей ромской национальности. C14: Мы убрали почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли Фото: Сергій Мазур / Facebook "Цы ...ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние. Другие рейды против незаконных проявлений цыга…н планируем на следующей неделе. Всех желающих уведомим", – написал Мазур.Он также опубликовал фотографии разгромленного лагеря. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169051267138219&id=100021000394552 19 апреля Мазур сообщил в соцсети, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями Голосеевской районной государственной администрации предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до завтра"."В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона… А если честно, то за..бало. Планируем регулярные рейды против вышеупомянутых представителей. Будем ловить "на горячем" и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности", – написал координатор С14.Он добавил, что "попрошайничество, воровство, срач" – это не норма, и "касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168630903846922&id=100021000394552 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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