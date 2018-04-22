|"Безопасно сожгли". Националисты из С14 разгромили лагерь ромов на Лысой горе в Киеве
|22.04.2018 09:17
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169051267138219&id=100021000394552
19 апреля Мазур сообщил в соцсети, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями Голосеевской районной государственной администрации предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до завтра"."В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона… А если честно, то за..бало. Планируем регулярные рейды против вышеупомянутых представителей. Будем ловить "на горячем" и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности", – написал координатор С14.Он добавил, что "попрошайничество, воровство, срач" – это не норма, и "касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168630903846922&id=100021000394552
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