Одним из самых вредных ингредиентов, которые мы потребляем на регулярной основе, не подозревая об этом, является натрий глютамат Е621 — общая добавка встречаются почти у производимых продуктах. Кроме того, вряд ли есть ресторан, который не использует этот усилитель вкуса, пишет со ссылкой на .

Глутамат натрия Е621 поставляется в виде белого кристаллического порошка, и он очень похож на соль и сахар. Он также может быть и в жидком виде. Употребление натрий глутамата приводит к увеличению аппетита, и приводит к перееданию и ожирению.

Он стимулирует клетки мозга во многом таким же образом, как и наркотики. Он легко всасывается в кровь и мозг, вызывая изменения в генах, отвечающих за чувство вкуса.

Одним из самых вредных ингредиентов, которые мы потребляем на регулярной основе, не подозревая об этом, является натрий глютамат Е621 — общая добавка встречаются почти у производимых продуктах. Кроме того, вряд ли есть ресторан, который не использует этот усилитель вкуса.

Глутамат натрия Е621 поставляется в виде белого кристаллического порошка, и он очень похож на соль и сахар. Он также может быть и в жидком виде. Употребление натрий глутамата приводит к увеличению аппетита, и приводит к перееданию и ожирению.

Он стимулирует клетки мозга во многом таким же образом, как и наркотики. Он легко всасывается в кровь и мозг, вызывая изменения в генах, отвечающих за чувство вкуса.















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