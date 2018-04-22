Дальнейшая стабилизация курса гривны к доллару возможна лишь при благоприятном для Украины сценарии, до конца года наступит период, когда курс «просядет».

Такое мнение высказал экономический знаток Максим Праздников, информирует svodka.net.

Праздников прокомментировал прогнозы относительно укрепления гривны до 24 грн/доллар.

«Я не верю, что вероятно дальнейшее укрепление курса до 24 грн/доллар, не верю в ревальвацию гривни… В лучшем случае это может быть укрепление на 1-2%. В самой лучшей ситуации, мое ожидание 25,5 грн/доллар», — отметил экономист.

По его словам, такой курс возможен «в случае очень благоприятной ситуации, позитивных новостей со стороны МВФ».

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«На самом деле, ближе к концу лета-началу осени из Украины с большой вероятностью выйдет спекулятивный капитал, который был заведен сюда в феврале-марте для покупки облигаций внутреннего государственного займа. Это около 350 млн долларов, которые зашли и поспособствовали поддержанию курса гривны. В конце лета-начале осени эти деньги из страны уйдут, и это создаст дополнительную нагрузку на курс», — пояснил он.

Эксперт прогнозирует, что ближе к осени наступит девальвация — падение гривны по отношению к доллару: «Если не будет никаких форс-мажорных событий и потрясений, курс может вернуться до 27,5 грн/доллар и выше».

Праздников напомнил, что в прогнозе госбюджета на 2018 год годовой курс доллара составляет 29,4 грн/доллар.

«Я думаю, до конца года до такой цифры не дойдет, но цифра 27,5-28 грн/доллар — вполне реальная», — заключил он.

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