Бывшего шпиона ФСБ с кодовым именем Гордон, который считается российским наемным убийцей, связывают с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает издание Sunday People, ссылаясь на контртеррористическую полицию Великобритании, передает

Считается, что 54-летний Гордон может использовать псевдоним Михаилс Савикис, а также два других псевдонима.

Полиция опасается, что он уже вернулся в Россию, и у них не будет возможности допросить его.

Экс-сотрудник КГБ Борис Карпичков сообщил, что Гордон учился боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу.

Он имеет юридическое образование, которое получил в Латвийском государственном университете в Риге.

Гордон использовал прикрытие успешного бизнесмена в области безопасности. Он был капитаном в КГБ, прежде чем вступить в ФСБ после окончания холодной войны.

Детективы считают, что за химической атакой стоит команда из шести человек.

Как сообщал , накануне полиция Великобритании уже определила главных подозреваемых по делу о отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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