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Радикалы уничтожили лагерь цыган на Лысой горе в Киеве (ФОТО)
22.04.2018 09:31
Радикалы уничтожили лагерь цыган на Лысой горе в Киеве (ФОТО)

Представители националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе. Радикалы также планируют другие рейды против ромов.

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В Киеве радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки. Об этом в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур, информирует svodka.net.

«Цыган на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли», — сообщил он.

По словам Мазура, на следующей неделе планируется также другие рейды.

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