Представители националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе. Радикалы также планируют другие рейды против ромов.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

В Киеве радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки. Об этом в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур, информирует svodka.net.

«Цыган на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли», — сообщил он.

По словам Мазура, на следующей неделе планируется также другие рейды.

Читайте: На спортивной площадке в Киеве прогремел взрыв

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира