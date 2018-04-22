В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 5/20; "Гнутово" - 20/40, передает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По информации пограничников, пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался динамичным.

В общем через КПВВ последовало 39000 человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8970 человек и 1065 транспортных средств;

"Марьинка" - 9245 человек и 1740 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7600 человек и 1435 транспортных средств;

"Гнутово" - 4095 человек и 1015 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9095 человек.

Напомним, 20 апреля через КПВВ в зоне АТО последовало 43,2 тысячи человек и 5,5 тысяч транспортных средств.

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