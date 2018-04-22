Все владельцы автомобилей делятся на две категории: одни готовы сдувать любую пылинку со своей машины и приходить в ярость от мельчайшей царапины на «крыле». А другие живут по принципу «едет, и на том спасибо».

И в случае поломки не спешат в автосервис, а решают проблему сами, пишет со ссылкой на .

Да ещё и любезно делятся опытом с окружающими. 10 примеров самых разудалых авто-лайфхаков от народных умельцев собраны в этом обзоре. Пожалуйста, не повторяйте увиденное дома или в гараже.

1. Если «помял» крыло и нет денег починить вмятину

2. Когда сломался переключатель

3. Почти стеклопакет

4. Как точно защитить машину от угона

5. Если нет «запаски»

6. На случай, если разбил фару

7. Если хочешь машину с откидной крышей…

8. Чтобы заднее стекло всегда было чистым

9. Очень типичный переключатель скорости

10. Ну и на случай совсем неординарных ситуаций

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