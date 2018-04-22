На что нужно обратить внимание в связи с обнародованием "пленок" Онищенко и что как бы случайно "не заметили" украинские СМИ рассказал экс-первый заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.

"1. Онищенко предложил Порошенко закрыть уголовные дела против Злочевского за взятку в 10 миллионов $ и 50% от прибыли предприятия, принадлежащего Злочевскому.

Порошенко пообещал подумать, как все обставить. Вскоре кум президента, он же генпрокурор и ранее судимый за коррупцию муж трехтысячелетней женщины, объявил о прекращении дела Злочевского в связи с недостаточностью доказательств.

- Согласился ли Порошенко с предложением Злочевского, должно выяснить следствие, но вот вопрос: кто это следствие будет проводить, если порошенковские миньоны Луценко, Сытник и Холодницкий уголовное дело против Злочевского сами же и прекратили?

2. Для решения вопроса о прекращении уголовного преследования, Злочевский включил сына вице-президента США Дж. Байдена в наблюдательный совет своего предприятия. Онищенко: "…они(американцы) не должны были против него (Злочевского) ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании...Компания интересна, потому что вопрос гидроразрыва при добыче газа очень актуален…"

- Если считать взяткой президенту Украины предложенные ему 50% прибыли предприятия, принадлежащего Злочевскому, то почему включение сына вице-президента США в состав учредителей предприятия, принадлежащего Злочевскому, следует считать чем-то иным? Или американцам взятки брать можно?



Вице-президента США Джозефа Байдена, куратора событий 2013-2014 гг. в Киеве, называют "архитектором Майдана". Именно он играл ключевую роль в главных украинских событиях, включая и скандальное увольнение генпрокурора Шокина взамен на 1 млрд $ от МВФ…

Кстати, в конце 2015 года популярное издание The New York Times писало о том, что "темное" сотрудничество сына Байдена со Злочевским подрывает доверие к призывам его отца, вице-президента США, искоренить коррупцию в Украине…

3. Гидроразрыв пласта - жестокий метод добычи, заключающийся в искусственном создании трещины в пласте для обеспечения максимального притока добываемого газа. Добыча сланцевого газа методом гидроразрыва традиционно считается экологически опасной и была законодательно запрещена во многих странах, включая Францию, Болгарию, Голландию, Великобританию, ЮАР и некоторые штаты США.

- В Украине крупнейшее "Юзовское" месторождение сланцевого газа находится как раз в зоне АТО в Луганской и Донецкой областях.

На территориях, за которые шли наиболее ожесточенные бои, включая Славянск и Краматорск, которые в итоге были отбиты у ополченцев Вооруженными силами Украины.

Если именно это месторождение собирался разрабатывать Злочевский, отдавая в качестве взятки часть прибыли Байдену и Порошенко, то это вполне объясняет мотивы, которыми руководствовался вице-президент США, поддержавший "мирный" украинский Майдан и АТО на территориях, богатых сланцевым газом…

И последнее.

Все это подлежит тщательному расследованию, как, однако, и заявление бывшего пресс-секретаря Белого дома Джея Карни об отсутствии у "архитектора Майдана" Байдена конфликта интересов в связи с работой его сына в компании Злочевского…

Неплохо было бы, чтобы по этому поводу высказались и нынешние представители Белого дома, сменившие старую команду президента Обамы и Хилари Клинтон..." - Заявил Ренат Кузьмин.

После того, как "Страна" опубликовала отрывок из книги нардепа-беглеца Онищенко, в которой он рассказывал, что Давид Жвания продавал проходные места в списке БПП, появилось дополнительное подтверждение этой информации.

Менеджер избирательного штаба Блока Порошенко на выборах-2014 и член партийного списка БПП Артем Биденко рассказал, что Давид Жвания в президентской партии действительно решал вопросы с продажей мест в списке БПП.

Архивное видео от 2014 года опубликовал журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook после того, как нардеп-беглец Александр Онищенко опубликовал запись разговора с президентом Украины Петром Порошенко, касающегося экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

"Нардеп-беглец Онищенко обнародовал первую запись, как он говорит, с президентом Порошенко. На аудио собеседники обсуждают закрытие производств против экс-министра Злочевского за половину прибыли от его газовой компании. Администрация президента назвала запись Онищенко фейком.

Они, конечно, не первые, кому приходится защищать президента Украины в скандале с аудио-записями. Много лет назад генпрокурор Потебенько заявлял, что пленки Мельниченко с голосом Кучмы это: "ложь и хвальш".

Ну ок... Только проблема для Порошенко в том, что помимо записей Онищенко, вылезают и другие подтверждения того, о чем говорит этот депутат-беглец.

И дело не только в том, что дела против Злочевского, в конце концов таки закрыли, как об этом говорит Онищенко.

Например, помимо истории с Злочевским, Онищенко рассказал, что в 2014 году ЦИК не хотела регистрировать его кандидатом на выборах в ВР. По указанию президента он говорит, передал Давиду Жвании 6 000 000 долларов. И после этого его зарегистрировали в качестве кандидата. Казалось бы - "ложь, хвальш"...

Но один из менеджеров избирательного штаба Блока Порошенко на выборах-2014 и член партийного списка БПП Артем Биденко мне рассказал, что Жвания в президентской партии действительно решал такие вопросы. Например, Жвания отвечал, внимание: за продажу мест в списке БПП.

Вы же не думаете, что такой человек как Артем Биденко станет врать?

Ведь сегодня Биденко - чиновник, государственный секретарь Министерства информационной политики, правая рука Юрия Стеця - друга президента", - написал Дмитрий Гнап.

Ниже приводится расшифровка видео признания Биденко (2014 года), на котором он рассказал, за сколько миллионов долларов нардеп Глеб Загорий купил место в партийном списке Блока Петра Порошенко.

Биденко: Продавать места мог только Жвания, просто чтобы ты понимал. Никто не мог продавать, никто этим не занимался. Ни Березенки, ни Ложкины, ни там ... -

Гнап: Что у Жвании была так велика квота?

Биденко: И это второй момент: продано было не так много как кажется. Продано было 10-15, максимум 20 мест. Просто, чтобы ты понимал.

Гнап: В проходной части?

Биденко: Ну ... в сотке (100 первых мест списка). Ты, кстати, не называешь нескольких фамилий таких проблемных, вот как Глеб Загорий, например, "Дарница" ... Вот гораздо скандальнее фамилия, чем Артур Палатный, к примеру. И, насколько я слышал, если было по продажам условных "пять", то такие как Глеб заносили "десять" ... (пять и десять миллионов долларов - Прим.Ред.).

При этом, Васадзе, за любые деньги отказали. То есть, продажа была очень малой и был очень жесткий проходной этот барьер. Даже продавали неохотно, там реально, такого как было раньше, сейчас не было. Это настоящий факт, потому что меня просили знакомые, других людей просили, и я точно знаю, что не получилось. А поскольку с Жванией у меня нет контакта, то вот, ноль полный", - так говорил Биденко.

"Вот такой состоялся разговор с Артемом Биденко в 2014 году, когда он не думал, что вскоре станет чиновником.

Кто-то скажет: "Ну, продали места в списке БПП, и продали! Что тут такого? Их список - что хотят, то и делают!" Но тот, кто покупает места в партийном списке, затем потраченные деньги любой ценой пытаюется вернуть.

Например, народный депутат от БПП Александр Грановский никак не мог мне толком объяснить за какие заслуги он попал в проходную часть списка БПП. Хотя, один из известных бизнесменов - Томаш Фиала заявил, что за Грановского заплатил 5 000 000 долларов его старший партнер Андрей Адамовский. Чтобы сделать своего протеже - Грановского нардепом от президентской партии.

И вот прошло три года.

И скандальная фирма "Трейд Комодити", связанная с Адамовским, выигрывает тендеров на 7 миллиардов гривен на поставку топлива для армии и Нацгвардии. Причем, часто деньги за топливо "Трейд Комодити" просто разворовывает. За что НАБУ уже объявило номинального директора этой фирмы в розыск. Впрочем, у Адамовского с Грановским - сегодня все прекрасно.

Вот так продажу мест в списке заканчивается проблемами в армии и Нацгвардии и кражей миллионов наших налогов", - сделал вывод Дмитрий Гнап.

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