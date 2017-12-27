Страна.ua попросила помощи - им угрожают. " Различные преступные группы, патронируемые правоохранителями, планируют серию силовых провокаций против сотрудников редакции Страны". Об этом заявила зам главного редактора Светлана Крюкова.

"Когда я говорила об агентах Демчины, поджидающих меня в аэропорту, СБУ заявляло, что пиарюсь, и у меня паранойя.

Когда мы писали о планируемых обысках и провокациях вокруг "Страна.ua", говорили, что мы преувеличиваем. А потом были обыски, досмотры в аэропорту, где искали флешку с плёнками Онищенко. Потом был арест Игоря Гужвы, прослушка, слежка, угрозы, и прочие приключения на тему #нечуванасвободаслова.

Хочу напомнить, что общественность так и не увидела ни одного доказательства вины Гужвы по делу Линько. Ни одного факта, в подтверждение дискредитационного тезиса о том, что мы - рука Кремля. Более того, против «Страны» нет ни одного судебного иска.

Но есть много шума и внимания.

В этот раз мы хотим предупредить об угрозе.

Различные преступные группы, патронируемые правоохранителями, планируют серию силовых провокаций против сотрудников редакции «Страны».

Позавчера во время акции в поддержку суда по убитому журналисту газеты «Вести» Славы Веремия представители одной из таких групп (С14) напали на Игоря Гужву. У нас было много публикаций об этой организации, следовательно их интерес очевиден.

Акция по делу убийства нашего журналиста.

И вот на акции - опять, набег на нашего журналиста.

Покемоны власти нападают.

Поэтому на власть, с точки зрения защиты СМИ надежды нет. Они сами травят.

Мы апеллируем к общественности. В последние недели увеличилось количество угроз, которые нам поступают.

Мы - небольшой коллектив молодых и талантливых людей, и сейчас есть настоящий повод переживать за нашу безопасность.

Поэтому вынуждена обращаться за международной, юридической и общественной поддержкой, чтобы получить ответы на вопросы:

- Кто финансирует С14 и другие подобные организации, которые осуществляют провокации против журналистов?

- Кто из должностных лиц СБУ и других правоохранительных органов непосредственно курирует С14 и отдает им приказы осуществлять провокации?

Правду узнаем, справедливость восстановим, можете не сомневаться.

Ну и мы готовимся по всем фронтам.

Ждите новостей." - Заявила Светлана Крюкова.

Напомним, что Гужва прокомментировал набег на Майдане. "С14 выполняет ту же роль, что и титушки при Януковиче, которые убили Веремия".

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