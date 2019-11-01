Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Под Херсоном идут масштабные учения ПВО • В некоторых банках Украины не принимают новые 1000 гривен • С 1 ноября скорость на дорогах Киева ограничили до 50 км в час • В РФ засняли ЧП: БелАЗ взорвался, как бомба • В Раде новая система регистрации сразу обнаружила много прогульщиков • Нацбанк сохранил прогноз инфляции на 2019-21 годы • В России вступил в силу закон о тотальной изоляции интернетавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Донбасс, передовая, ЗСУ, ООС, разведение сил, Золотое. Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка 261Донбасс, передовая, ЗСУ, ООС, разведение сил, Золотое. Кореспонденти Радіо Свобода відвідали селище Золоте-4 і село Катеринівку, між якими на ділянці фронту відбувається процес розведення військ. Усі дороги й під’їзди до селища Золоте-4 перекриті патрулями озброєних поліцейських, які чергують тут вдень і вночі. Пересуватися нам (кореспондентам) машиною заборонили. Тож увесь день ми провели на ногах Фоторепортажи Популярные теги спорт, война, путешествия, искусство, фотография, заводы, беспорядки, столкновения, военная техника, Нацгвардия, туризм, Дмитрий Дятлов, фотографы, марш, учения, Верховная Рада, портрет, пейзажи, автомобили, вера, АТО, выставки, акции, Львів, мода, знаменитости, митинги, суд, Порошенко, Александр Зубко, уикенд, архитектура, парады, ВСУ, фотопроект, традиции, история, полиция, Львов, ВМС, церковь, женщины, корабли, юмор, соревнования, технологии, фотоподборки, транспорт, живопись, экология, #Євромайдан, общество, НАТО, Майдан, мир, ЗСУ, Шахтер, депутаты, Киев, Одесса, Саакашвили, дети, Россия, культура, милиция, праздники, авиация, аннексия Крыма, политики, цирк, катастрофы, бизнес, джаз, футбол, досуг, природа, протесты, выборы, концерты, солдат, Динамо, Карпаты, США, Сергей Смоленцев, зима, люди, самолеты, оккупация, город, дизайн, Донбасс, фотоконкурсы, стихийные бедствия, кошки, животные, политика, фестивали, музыка, тест-драйв, Путин Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис спорт, война, путешествия, искусство, фотография, заводы, беспорядки, столкновения, военная техника, Нацгвардия, туризм, Дмитрий Дятлов, фотографы, марш, учения, Верховная Рада, портрет, пейзажи, автомобили, вера, АТО, выставки, акции, Львів, мода, знаменитости, митинги, суд, Порошенко, Александр Зубко, уикенд, архитектура, парады, ВСУ, фотопроект, традиции, история, полиция, Львов, ВМС, церковь, женщины, корабли, юмор, соревнования, технологии, фотоподборки, транспорт, живопись, экология, #Євромайдан, общество, НАТО, Майдан, мир, ЗСУ, Шахтер, депутаты, Киев, Одесса, Саакашвили, дети, Россия, культура, милиция, праздники, авиация, аннексия Крыма, политики, цирк, катастрофы, бизнес, джаз, футбол, досуг, природа, протесты, выборы, концерты, солдат, Динамо, Карпаты, США, Сергей Смоленцев, зима, люди, самолеты, оккупация, город, дизайн, Донбасс, фотоконкурсы, стихийные бедствия, кошки, животные, политика, фестивали, музыка, тест-драйв, ПутинВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Усі дороги й під’їзди до селища Золоте-4 перекриті патрулями озброєних поліцейських, які чергують тут вдень і вночі. Пересуватися нам (кореспондентам) машиною заборонили. Тож увесь день ми провели на ногах Радіо Свобода Донбас, Україна 01.11.2019



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