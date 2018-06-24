В жизни случаются ситуации, когда безотлагательно нужны деньги.
Например, на жилье, ремонт, покупки, лечение или иные
цели.
Достать их можно несколькими путями:
- занять в долг у друзей – на первый взгляд самый выгодный
способ, ведь не нужно переплачивать за проценты, однако есть и
определенные минусы. Во-первых, придется отвечать на неудобные
вопросы, во-вторых, с вас могут потребовать деньги раньше срока и в
большем размере, в-третьих, не факт что знакомые смогут занять
нужную сумму;
- взять кредит в банке – долгий и сложный вариант. Нужно собрать
необходимый пакет документов (справка о доходах, составе семьи,
копия паспорта, ИНН и т. п.), найти поручителя, иметь официальную
работу и хорошую кредитную историю. Но даже в этом случае вам все
равно придется потратить на оформление кредита несколько часов
(очереди, бюрократическая волокита);
- взять потребительский займ через МФО – самый приемлемый путь
для тех, кому нужны деньги прямо сейчас, без предоставления лишних
документов и наличия поручителя.
Основные преимущества микрофинансовых организаций
Самое главное это доверие к клиенту. У вас не проверяют историю
задолженностей и не требуют каких-либо гарантий платежеспособности
(поручитель, наличие официального трудоустройства). Благодаря
этому, необходимую сумму без отказа может получить любое физическое
лицо достигшее 18 лет. Также есть и другие плюсы:
- простота оформления – чтобы получить микрозайм не нужно
собирать никакие документы. Вам понадобится только паспорт и
телефон.
- независимость от местоположения – процесс оформления происходит
через интернет, не выходя из дома;
- быстрота – миникредит выдается через 10-15 минут после подачи
заявки;
- возможность отсрочки – если не успеваете погасить микрокредит
вовремя, можно договориться об отсрочке;
- прозрачность – деньги выдаются без комиссий, предоплат и
дополнительных платежей. Вы отдаете только сумму займа и небольшие
проценты;
- работа 24 часа в сутки – микрофинансовые организации работают
круглосуточно, что позволяет взять деньги в долг в любое удобное
время (даже ночью или выходные дни).
Как выбрать в какой именно организации брать микрозайм
В наше время МФО довольно много и каждая из них выдает кредит на
своих условиях. Поэтому возникает вопрос, как выбрать наиболее
приемлемый вариант? В этом поможет онлайн-сервис «Zaimonline». Он
содержит информацию обо всех известных МФО, позволяя подобрать
самую выгодную именно для вас. Нужно лишь воспользоваться фильтром
и указать нужные условия (способ получения, процентная ставка, срок
займа и т. д.).
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