|Во время церемонии Кличко перепутал трофей Лиги чемпионов с Кубком УЕФА (ВИДЕО)
|22.04.2018 09:39
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Мэр Киева Виталий Кличко во время представления кубка Лиги чемпионов по ошибке назвал его «кубком УЕФА».
Поздравляя жителей столицы с приездом кубка, мэр вновь допустил неосторожность в своей речи. По его словам вышло, что в Киев приехал не трофей Лиги чемпионов, а Кубок УЕФА.
Кубок УЕФА вручался европейским командам до 2009 года, добывших победу в одноименном турнире. После того, как турнир был переименован на Лигу Европы, название трофея тоже поменялось.
В Киев же приехали кубки мужской и женской Лиги чемпионов, финалы которых примет Киев. 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского состоится конец женской ЛЧ, а 26 мая на НСК Олимпийский — мужской.
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