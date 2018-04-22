Мэр Киева Виталий Кличко во время представления кубка Лиги чемпионов по ошибке назвал его «кубком УЕФА».

Поздравляя жителей столицы с приездом кубка, мэр вновь допустил неосторожность в своей речи. По его словам вышло, что в Киев приехал не трофей Лиги чемпионов, а Кубок УЕФА.

Кубок УЕФА вручался европейским командам до 2009 года, добывших победу в одноименном турнире. После того, как турнир был переименован на Лигу Европы, название трофея тоже поменялось.

В Киев же приехали кубки мужской и женской Лиги чемпионов, финалы которых примет Киев. 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского состоится конец женской ЛЧ, а 26 мая на НСК Олимпийский — мужской.

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