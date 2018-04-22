Фонд правительства канадской провинции Онтарио выделил грант на поддержку Национального образовательного тура о Голодоморе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Деньги получит Canada Ukraine Foundation Фото: Yvan Baker, MPP‏ / Twitter Деньги получит Canada Ukraine Foundation. Proud to announce this afternoon that the Canada Ukraine Foundation received a $750,000 grant for @OntarioTrillium to promote awareness about the Ukrainian famine of 1932-33 through the Holodomor Mobile Classroom. #onpoli #topoli #Etobicoke #Ukraine @AAndrachuk @HanDongOntario pic.twitter.com/mhIi7e2jKK — Yvan Baker, MPP (@Yvan_Baker) 20 квітня 2018 р. В рамках проекта, который основан в 2015 году, специально обустроенный автобус с интерактивным оборудованием ездит по образовательным учреждениям Канады, чтобы рассказать о трагических событиях 1932–1933 годов."Если наше следующее поколение будет понимать уроки Голодомора, осознавать, как произошел этот геноцид, как случаются геноциды и как можно их предотвратить, то мы сможем предотвратить повторение таких зверств в будущем", – заявил Бейкер, объявляя о выделении гранта. Видеозапись опубликована на странице UkeTube Ukrainian Video в Facebook. https://www.facebook.com/uketube/videos/1828315130532052/ 7 декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.По состоянию на ноябрь 2017 года Голодомор признали геноцидом парламенты 14 стран (Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая и Перу). В МИД РФ считают, что трактовка Голодомора как геноцида украинского народа "носит политизированный и антиисторический характер". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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