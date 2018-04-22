В полуфинале Кубка Англии (старейшего футбольного турнира в мире) "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Уэмбли" переиграл лондонский "Тоттенхэм", передает корреспондент .

На 11 минуте "шпоры" повели в итоге. Результативная нападение "Тотенхема" прошла благодаря только лишь двум передачам. Как следствие прострел Эриксена закончился замыканием от Деле Алле. Недолго "Тоттенхэм" главенствовал в поединке. Потеря мяча близко своей уголовной от Дебмеле обернулась отбором мяча Погба и его результативным пасом на Санчеса - 1:1.

Путевку к решающему поединку "красные дьяволы" получили на 62 минуте, когда Эррера забил ударом из-зам пределов штрафной - 2:1.

Примечательно, что "Манчестер Юнайтед" в 20-й раз вышел в конец Кубка Англии, догнав лидирующий по этому показателю лондонский "Арсенал".

Кроме того добавим, в финальном матче "красные дьяволы" сыграют с победителем пары "Челси" - "Саутгемптон".

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