В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв. Взрыв произошел сегодня
утром Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter Террорист-смертник
устроил взрыв на входе в центр регистрации
избирателей.Свидетели рассказали журналисту телеканала, что
реальное количество погибших значительно выше озвученного
чиновниками числа.Пока никто не взял на себя ответственность за
взрыв. Боевики "Талибана" заявили, что не имеют отношения к этому
теракту.Телеканал отмечает, что это уже четвертое набег
на центр регистрации избирателей за последнюю неделю.На
июль 2018 года в стране запланированы парламентские выборы.
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