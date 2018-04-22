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В результате взрыва в Кабуле девять человек погибли, 56 получили ранения
22.04.2018 10:03
В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв. Взрыв произошел сегодня утром Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter Террорист-смертник устроил взрыв на входе в центр регистрации избирателей.Свидетели рассказали журналисту телеканала, что реальное количество погибших значительно выше озвученного чиновниками числа.Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Боевики "Талибана" заявили, что не имеют отношения к этому теракту.Телеканал отмечает, что это уже четвертое набег на центр регистрации избирателей за последнюю неделю.На июль 2018 года в стране запланированы парламентские выборы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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