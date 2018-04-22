В Литве в городе Каунас житель Эстонии и гражданин Украины подрались после спора о российско-украинских отношениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру Литвы, передает

Как пишет издание, случай произошел в баре в центре Каунаса. Мужчины обсуждали отношения Украины с Россией, а когда мнения разошлись, вышли из бара, после чего эстонец повалил украинца на землю и начал его бить. Пострадавшего украинского гражданина доставили в больницу, он отделался легкими травмами.

Позже житель Эстонии извинился за то, что произошло. Избитый украинец, в свою очередь, заявил, что не имеет к нападающему претензий и попросил прекратить досудебное расследование.

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