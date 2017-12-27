Уголовное производство в отношении народного депутата Украины от группы "Воля народа" Олеся Довгого закрыли "по недоказанности вины", пишет Insider. Этот материал можно прочитать и на украинском языке СМИ сообщили о закрытии производства против Довгого Фото: Олесь Довгий / Facebook Отмечается, что производство закрыли 26 декабря "по недоказанности вины", материалы передали в прокуратуру Киева. С 28 апреля 2006 года по 19 апреля 2011 года Довгий занимал должность заместителя городского головы Киева – секретаря Киевского городского совета.11 июля Верховная Рада дала согласие на снятие с нардепа Довгого неприкосновенности.Прокуратура Киева вручила подозрение Довгому 22 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в связи с делом о выделении земли в Киеве в 2007–2009 годах.25 ноября "Українські новини" сообщили, что антикоррупционная прокуратура Украины вызвала Довгого на допрос. INSIDER писал, что его допросили у него в офисе 28 ноября. Отмечалось, что правоохранители были вынуждены поехать к нему, так как он не смог приехать в САП из-за травмы.30 ноября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что дело в отношении Довгого "подходит к своему логическому завершению".12 декабря агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщало, что ГПУ не видит состава преступления в деле Довгого. По данным издания "Украинская правда", ГПУ уведомила САП письмом с подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого "нет состава преступления".Спикер ГПУ Андрей Лысенко 12 декабря заявлял, что вдомство направило в САП существенные замечания относительно подозрения Довгому. "Никакие вопросы о наличии или отсутствии в действиях Довгого состава преступления в письме к САП не упоминались", – заявио Лысенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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