|
Уголовное производство против Довгого закрыли – СМИ
|
27.12.2017 16:10
|
Уголовное производство в отношении народного депутата Украины от
группы "Воля народа" Олеся Довгого закрыли "по недоказанности
вины", пишет Insider. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке СМИ сообщили о закрытии производства против Довгого Фото:
Олесь Довгий / Facebook Отмечается, что производство закрыли 26
декабря "по недоказанности вины", материалы передали в прокуратуру
Киева. С 28 апреля 2006 года по 19 апреля 2011 года Довгий
занимал должность заместителя городского головы Киева –
секретаря Киевского городского совета.11 июля Верховная Рада дала
согласие на снятие с нардепа Довгого
неприкосновенности.Прокуратура Киева вручила подозрение
Довгому 22 сентября. Его подозревают в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или
преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или
служебным положением) Уголовного кодекса Украины в связи с делом о
выделении земли в Киеве в 2007–2009 годах.25 ноября "Українські
новини" сообщили, что антикоррупционная прокуратура
Украины вызвала Довгого на допрос. INSIDER писал,
что его допросили у него в офисе 28 ноября. Отмечалось, что
правоохранители были вынуждены поехать к нему, так как он не смог
приехать в САП из-за травмы.30 ноября руководитель САП Назар
Холодницкий заявил, что дело в отношении
Довгого "подходит к своему логическому завершению".12
декабря агентство "Українські новини" со ссылкой на источник
сообщало, что ГПУ не видит состава преступления в деле
Довгого. По данным издания "Украинская правда", ГПУ уведомила
САП письмом с подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской,
что в деле Довгого "нет состава преступления".Спикер ГПУ Андрей
Лысенко 12 декабря заявлял, что вдомство направило в САП
существенные замечания относительно подозрения
Довгому. "Никакие вопросы о наличии или отсутствии в действиях
Довгого состава преступления в письме к САП не упоминались", –
заявио Лысенко.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира