В Саудовской Аравии пытались убить короля (видео) По теме: В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошла попытка государственного переворота с покушением на короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Как информирует издание , очевидцы публикуют в соцсетях видео с места ЧП, на которых слышны стрельба и взрывы, передает . Инцидент произошел в районе резиденции короля, который был оперативно эвакуирован. В Telegram-канале "Майор и Генерал" сообщается, что госпереворот был инициирован армией Саудовской Аравии. "Во главе путчистов генерал-лейтенант королевских ВС Алюкас Непилс. Бой идет в районе резиденции. Сам король якобы эвакуирован на базу ВВС", - написано в сообщении. H/T : NEWS: Very Tense Situation

Explosions and heavy gunfire currently ongoing near the Royal Palace in , . The King has been evacuated — PushBackNow.com (@PushBackNow) Rumors of in spreading as sporadic gunfire has reportedly been heard near Royal Palace in .

Some sources say the Saudi King and the have left the Palace, moved to a military base. — Hossein Aghaie (@Haghaie)











