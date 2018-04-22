|В Саудовской Аравии пытались убить короля (видео)
|22.04.2018 10:09
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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошла попытка государственного переворота с покушением на короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.
Как информирует издание , очевидцы публикуют в соцсетях видео с места ЧП, на которых слышны стрельба и взрывы, передает .
Инцидент произошел в районе резиденции короля, который был оперативно эвакуирован.
В Telegram-канале "Майор и Генерал" сообщается, что госпереворот был инициирован армией Саудовской Аравии.
"Во главе путчистов генерал-лейтенант королевских ВС Алюкас Непилс. Бой идет в районе резиденции. Сам король якобы эвакуирован на базу ВВС", - написано в сообщении.