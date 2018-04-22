Один из самых популярных исполнителей Украины, выступающий под псевдонимом Monatik, впервые поделился снимком, на котором запечатлены его дети. Фотография была опубликована артистом на станице в соцсети Instagram.

Поклонники впервые увидели самых близких людей певца - сыновей. Интересно, что этот снимок стал первым за продолжительное время, на котором Monatik показал членов своей семьи. С подписчиками счастливы отец решил поделиться моментом исполнения мечты.

Согласно геолокации, размещенной на фото, оно сделано во французском Диснейленде. Именно туда Monatik привез детей после выступления, которое прошло ранее в Париже. К фотографии певец добавил запись, в которой признался, что это была его заветная мечта - показать Диснейленд сыновьям.

"Впервые я попал в Диснейленд в 27 лет в Гонконге. Благодаря @emma.shymanovych и @p.shymanovych я обрел мечту - детям своим Disneyland показать!!! За что буду всегда несказанно благодарен! И хотя не в моих правилах постить фото #моих... Но запечатлеть осуществление мечты - должен!!! Запомнить этот миг навсегда! Ведь Инстаграм же для этого?!)" - написал певец.

Как сообщал svodka.net.uа, португальский исполнитель Сальвадор Собрал, который в прошлом году одержал победу на песенном конкурсе Евровидение, впервые вышел на сцену после того, как в декабре прошлого года перенес сложную операцию по пересадке сердца.

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