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Советники Трампа считают ловушкой отказ КНДР от ядерных испытаний – The Washington Post
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22.04.2018 10:11
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Советники президента США Дональда Трампа полагают, что не стоит
верить лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который объявил об отказе Северной
Кореи от ядерных испытаний, говорится в публикации The Washington
Post. По мнению советников, руководство КНДР не раз нарушало
договоренности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп назвал хорошей новостью заявление КНДР об отказе от ядерных
испытаний Фото: ЕРА По мнению советников президента США Дональда
Трампа, Ким Чен Ын создает только видимость того, что он "разумный
политик" и готов на компромиссы.В Белом доме полагают, что цель
КНДР – добиться ослабления или отмены санкций против Северной
Кореи, введенных США и странами Организации Объединенных
Наций. Советники Трампа считают, что Ким Чен Ын действительно
заманивает США в ловушку.Северная Корея, считают в Белом доме,
будет добиваться от США выполнения своих требований во время
запланированной на май-июнь встречи лидеров США и КНДР. Советники
американского президента напоминают, что в предыдущие годы
руководство Северной Кореи не раз нарушало достигнутые
договоренности, отмечает The Washington Post.С 2006
года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. В отношении Пхеньяна действуют
санкции Европейского союза, ООН и США.Лидер
КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные
и ракетные испытанияи закрывает полигон Пунгери на севере
страны. Трамп в этот день в
Twitter приветствовал решение властей КНДР прекратить
ядерные испытания. "Северная Корея согласилась приостановить все
ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это
очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой
прогресс! Ждем нашего саммита", – написал американских
президент.Трамп также заявлял, что встреча с Ким Чен
Ыном может пройти в конце мая или в начале июня в одной
из пяти локаций, но не в США.
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