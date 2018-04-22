Советники президента США Дональда Трампа полагают, что не стоит верить лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который объявил об отказе Северной Кореи от ядерных испытаний, говорится в публикации The Washington Post. По мнению советников, руководство КНДР не раз нарушало договоренности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп назвал хорошей новостью заявление КНДР об отказе от ядерных испытаний Фото: ЕРА По мнению советников президента США Дональда Трампа, Ким Чен Ын создает только видимость того, что он "разумный политик" и готов на компромиссы.В Белом доме полагают, что цель КНДР – добиться ослабления или отмены санкций против Северной Кореи, введенных США и странами Организации Объединенных Наций. Советники Трампа считают, что Ким Чен Ын действительно заманивает США в ловушку.Северная Корея, считают в Белом доме, будет добиваться от США выполнения своих требований во время запланированной на май-июнь встречи лидеров США и КНДР. Советники американского президента напоминают, что в предыдущие годы руководство Северной Кореи не раз нарушало достигнутые договоренности, отмечает The Washington Post.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. В отношении Пхеньяна действуют санкции Европейского союза, ООН и США.Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытанияи закрывает полигон Пунгери на севере страны. Трамп в этот день в Twitter приветствовал решение властей КНДР прекратить ядерные испытания. "Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем нашего саммита", – написал американских президент.Трамп также заявлял, что встреча с Ким Чен Ыном может пройти в конце мая или в начале июня в одной из пяти локаций, но не в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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