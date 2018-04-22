Власти Италии с 2019 года введут запрет на производство ватных палочек, которые не разлагаются, передает со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.

"Замечательные новости из Италии! Власти страны вводят запрет на производство ватных палочек, которые не разлагаются, с 2019 года. Подход очень простой: не нужно делать то, без чего можно обойтись", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за смерти ребенка в Украине запретили болгарскую вакцину.

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