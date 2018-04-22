Британский экс-чемпион мира пакистанского происхождения Амир Хан (32-4, 20 КО), выступающий в первой полусредней весовой категории, нокаутировал канадца Фила Ло Греко (28-4, 15 КО). Поединок прошел в Ливерпуле (Англия).

Уже после 15 секунд боя Греко оказался в нокдауне, после чего последовало еще несколько серий от Хана. На 39-й секунде Греко снова оказался на полу и Рефери остановил встречу, даже не начиная отсчет, информирует svodka.net.

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