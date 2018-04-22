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Премьер Армении ушел со встречи с лидером оппозиции спустя три минуты от начала переговоров. Видео
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22.04.2018 10:19
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В Ереване 21 апреля чуть более трех минут продолжалась встреча
премьера Армении Сержа Саргсяна с оппозиционным депутатом, лидером
протестов в стране Николом Пашиняном. Видео опубликовано в Facebook
"Настоящее время". "Готовы обсуждать условия вашей отставки и
мирную передачу власти народу", – заявил Пашинян. Саргсян ответил,
что это не разговор, а "ультиматум и шантаж" по отношению к власти.
Спустя некоторое время он покинул встречу. | Переговоры
Саргсяна и Пашиняна не принесли результата Скриншот: Настоящее
Время / Facebook 9 апреля Армения перешла к парламентской
форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении,
избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении
избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 годы
президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали
акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц
Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении
произошли крупные столкновения между правоохранителями и
участниками протестных акций. По данным агентства "Новости
Армения", травмы получило 46 человек, в том числе
сам Пашинян и шестеро полицейских. Оппозиционный
депутат Пашинян, возглавляющий протесты против премьерства
Саргсяна, который является также лидером правящей
Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной
революции. В этот день на специальном заседании Национального
собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали
премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения
Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его
резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали
проводить массовые задержания.видео Видео:
Настоящее время / Facebook
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