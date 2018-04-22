В Ереване 21 апреля чуть более трех минут продолжалась встреча премьера Армении Сержа Саргсяна с оппозиционным депутатом, лидером протестов в стране Николом Пашиняном. Видео опубликовано в Facebook "Настоящее время". "Готовы обсуждать условия вашей отставки и мирную передачу власти народу", – заявил Пашинян. Саргсян ответил, что это не разговор, а "ультиматум и шантаж" по отношению к власти. Спустя некоторое время он покинул встречу. | Переговоры Саргсяна и Пашиняна не принесли результата Скриншот: Настоящее Время / Facebook 9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 годы президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе сам Пашинян и шестеро полицейских. Оппозиционный депутат Пашинян, возглавляющий протесты против премьерства Саргсяна, который является также лидером правящей Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.видео Видео: Настоящее время / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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