Авианосная группа во главе с американским авианосцем USS Harry S. Truman может остаться в Средиземном море в ответ на растущую активность России в ближневосточном регионе, сообщает 20 апреля Defense News со ссылкой на три источника в министерстве обороны США.

По данным собеседников издания, такое решение соответствует новой военной доктрине США. В ней главным приоритетом указано «стратегическое соперничество между государствами», информирует svodka.net.

Источники рассказали, что окончательное решение о том, чтобы оставить у берегов Сирии авианосную ударную группировку во главе USS Harry S. Truman, пока в Пентагоне не принято. Американская сторона обсуждает, пойдет авианосец к Суэцкому каналу или останется в Средиземном море для борьбы «с вызовами со стороны России и Китая».

По словам собеседников, это должно послужить напоминанием президенту Сирии Башару Асаду о том, что любое использование химического оружия против гражданского населения повлечет за собой новые авиаудары со стороны США.

11 апреля ударная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем Harry S. Truman покинула базу в штате Вирджиния и направилась к берегам Сирии, сообщило издание Star and Stripes. В состав соединения также вошли ракетный крейсер USS Normandy и эсминцы USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut, USS Arleigh Burke. Позже к ним присоединятся еще два эсминца – USS Jason Dunham и USS Sullivans. Всего на кораблях находятся около 6,5 тыс. матросов. На официальном сайте американского флота говорилось, что развертывание военно-морских сил США на Ближнем Востоке связано с регулярной ротацией сил.

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В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля.

Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации «Белые шлемы», в Думе погибли 100 человек.

Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.

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