В центре "Миротворец" назвали "весьма любопытными" записи разговора беглого нардепа Александра Онищенко с неким гражданином РФ в Израиле. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Онищенко (на фото) обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции и публикует записи, которые это якобы подтверждают Фото: pravda.com.ua "Вы не поверите, но у центра "Миротворец" тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже очень любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1817471834981630 В комментариях к посту представители центра отметили, что обнародуют записи только после того, как передадут их Генеральной прокуратуре Украины. https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1817471834981630?comment_id=1817484071647073 Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу президента Петра Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.Онищенко написал книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". В ней, в частности, он опубликовал стенограмму разговора якобы с Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. 18 апреля 2018 года нардеп обнародовал запись беседы в эфире телеканала NewsOne.В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать.В НАБУ заявили, что готовы изучить записи Онищенко, если он предоставит оригиналы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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