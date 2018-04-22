Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки, передает корреспондент РИА Новости.

В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны проходить в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложится на вас, выбирайте", — сказал Саргсян.

Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть "перешла к народу".

"Фракция, набравшая семь-восемь процентов, не имеет права говорить от имени (народа. — Прим. ред.). И у меня больше нет желания говорить с вами", — сказал Саргсян, предложив журналистам самим делать выводы.

Он назвал происходящее шантажом и ультиматумом, после чего резко встал и покинул зал.

В Армении с 13 апреля проходят акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении государством и усугублении экономических проблем.

В Ереване полиция задержала лидера оппозиции, депутата Николу Пашиняна, передает также корреспондент РИА Новости.

Парламентария вывели из толпы протестующих в районе Эребуни. На месте выстроили оцепление, начался разгон митинга. Правоохранители применяют спецсредства, светошумовые гранаты.

Также сообщается о задержании возглавившего протесты депутата Сасуна Микаеляна. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи, есть пострадавшие.

Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что будет готов к "другим задачам" только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет "достойного урегулирования" карабахской проблемы, сообщается в обращении главы армянского правительства в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда "Луйс".

Саргсян пообещал, что демократия в Армении "никогда не будет отсталой".

Он добавил, что его присутствие на посту премьера обусловлено "сложной геополитикой в регионе", а властям необходимо "обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования карабахского вопроса".

"В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего руководитель <…> может взять на себя другие задачи", — написал он.

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