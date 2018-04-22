Участников акции против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении задерживают. Протестующие требуют отпустить их лидера Никола Пашиняна. В Ереване продолжаются протесты Фото: Ազատություն ռադիո / Twitter Полиция применила против участников акции спецсредства и начала разгон демонстрации. Протестующих задерживают.Отмечается, что в ходе разгона пострадал один человек, его госпитализировали.По информации корреспондента "Интерфакса", против протестующих применили свето-шумовые гранаты.Демонстранты и полиция ведут переговоры, митингующие требуют вернуть Пашиняна.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 годы президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе сам Пашинян и шестеро полицейских. Пашинян, который является лидером правящей Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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