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В Ереване полиция разгоняет демонстрантов, лидера оппозиции Пашиняна увели правоохранители
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22.04.2018 10:36
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Участников акции против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром
Армении задерживают. Протестующие требуют отпустить их лидера
Никола Пашиняна. В Ереване продолжаются протесты Фото: Ազատություն
ռադիո / Twitter Полиция применила против участников акции
спецсредства и начала разгон демонстрации. Протестующих
задерживают.Отмечается, что в ходе разгона пострадал один человек,
его госпитализировали.По информации корреспондента "Интерфакса",
против протестующих применили свето-шумовые
гранаты.Демонстранты и полиция ведут переговоры, митингующие
требуют вернуть Пашиняна.9 апреля Армения перешла к
парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым
президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава
государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С
2008-го по 2018 годы президентом Армении был Саргсян.16 апреля
демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот
день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные
столкновения между правоохранителями и участниками протестных
акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило
46 человек, в том числе сам Пашинян и шестеро
полицейских. Пашинян, который является лидером правящей
Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной
революции. В этот день на специальном заседании Национального
собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали
премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения
Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его
резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали
проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с
Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала
переговоров оппозиция возобновила протестную акцию.
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