В Украине есть власть. Ее задача управлять государством. Есть оппозиция. Ее задача указывать на ошибки власти, критиковать, добиваясь поддержки и становясь властью.

Это все касается тактики. В вопросах стратегических, касающихся основ безопасности государства, стратегического курса и власть, и оппозиция должны быть вместе, иначе кто-то из них работает не на свое государство. Как передает , об этом в своем блоге рассуждает украинский блогер с ником Mason Lemberg, передает



Он отмечает, что, казалось бы, имеем мы вопросы стратегические – вступление в или получение украинской православной церковью независимости от Москвы и объединения украинских церквей. Можно быть атеистом, не православным, но оба вопроса важны для значительной части украинского общества, поскольку задают окончательный вектор движения Украины.



Блогер пишет, как на эти два вопроса реагирует так называемая «оппозиция» уже увидели все. Они игнорируют вступление в . Они высмеивают единую Украинскую православную церковь. Отсюда возникает вопрос, является ли это адекватными действиями оппозиции? Так действует не оппозиция, а враги.

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