Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus и автобуса ВАЗ произошло во Львове, в результате которого водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Сегодня около 4:00 утра на улице Шевченко произошло столкновение автомобиля Lexus, за рулем которого находился 33-летний житель Яворовского района, с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний львовянин", - отметила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

В результате аварии водитель Lexus скончался в больнице. А водителя автобуса после оказания медицинской помощи отпустили.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, автомобиль Opel Astra столкнулся с маршрутным автобусом на выезде из Криховцов Ивано-Франковской области.

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