Контртеррористической полиции удалось вычислить шпиона из Российской Федерации, который, предварительно, причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Соответствующую информацию опубликовало издание Sunday People .

В соответствии с подозрениями офицеров, подозреваемым является 54-летний прежний шпион ФСБ с кодовым именем Гордон. Предполагается, что он использует псевдоним Михаилс Савикис и еще два псевдонима.

Полицейские волнуются, что подозреваемый уедет на территорию России, почле чего у них не будет возможности провести допрос.

Экс-сотрудник КГБ Борис Карпичков рассказал изданию, что Гордон учился боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу. Он имеет юридическое образование, которое получил в Латвийском государственном университете в Риге. Гордон пользовался прикрытием успешного бизнесмена в сфере безопасности. Он имел звание капитана КГБ, после чего вступил в ряды ФСБ.

Предварительно офицерами контртеррористической полиции установлено, что к отравлению причастны шестеро человек.

Как сообщал svodka.net ранее, нервно-паралитическое вещество "Новичок" , которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в "жидком состоянии". Об этом заявили в министерстве природы Великобритании.

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