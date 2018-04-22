|Россия начала блокировать сервисы Google
|22.04.2018 10:51
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Российские пользователи сообщают о перебоях в работе поисковика и некоторых сервисов Google. Специалисты сообщили о блокировке IP-адресов Роскоснадзором.
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Google, которые возникли в ночь на 22 апреля. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки у 68 процентов пользователей был недоступен основной сайт Google, 31 процент — не смог войти в свои аккаунты, информирует svodka.net.
Чаще других проблемы с Google испытывают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Google.
Доступ ограничен, в частности, к IP-адресам 74.125.131.101 и 64.233.165.106.
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Google запретила обход блокировки через свой домен
Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал Сайберсекьюрити и Ко, который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.
Официальных комментариев Роскомнадзора по ситуации не поступало.