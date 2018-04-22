Американская актриса Эллисон Мэк, известная по телешоу «Тайны Смолвиля», появилась в суде. Девушку обвиняют в вербовке женщин в сексуальное и трудовое рабство.

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В конце марта в Мексике был задержан Кит Раньер, основатель организации NXIVM. Компания, занимающаяся якобы помощью женщинам в их личностном росте, на деле оказалась сектой, в которой участниц принуждали к трудовому и сексуальному рабству. А Эллисон Мэк — ее активистом. Точнее главой дочерней группы, называемой Dominus Obsequious Sororium — мастерами над рабынями. Она призывала женщин нанимать новых рабынь, «которые в свою очередь должны были служить не только своим хозяевам, но и хозяевам над ними» — по пирамидальной схеме, говорят прокуроры. Во главе пирамиды стоял 57-летний Раньер, который, к слову, был единственным мужчиной в секте и, естественно, пользовался всеми привилегиями своего положения, информирует svodka.net.

Следователи утверждают, что у мистера Раньера было 15-20 меняющихся сексуальных партнеров, которым не разрешалось обсуждать свои отношения с ним или иметь отношения с кем-либо еще. Чтобы правила соблюдались неукоснительно, с каждого нового члена «тайного общества» требовали залог, в который входили их фотографии в обнаженном виде, права на активы, а также компромат на друзей или родственников.

Кроме того, «рабыни» в группе должны были придерживаться низкокалорийной диеты — из-за предпочтения Раньером худых женщин. За всем этим, по мнению следователей, строго следила Эллисон Мэк. Более того, говорят, она даже предлагала заклеймить всех женщин в организации и выжечь на их коже инициалы ее и Раньера.

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Под видом расширения прав и возможностей женщин Эллисон Мэк заставляла женщин голодать, если они не соответствовали сексуальному идеалу ее со-ответчика. Ее целью были уязвимые женщины, — сказал прокурор Мойра Ким Пенза на слушании в федеральном суде Бруклина в пятницу вечером.

В тот же вечер судья распорядился, чтобы Эллисон Мэк далее содержалась под стражей. Само слушание по делу возобновится в понедельник. Если Мэк и Раньер будут признаны виновными, то им грозит не менее 15 лет лишения свободы.

Существование темной стороны NXIVM привлекло внимание в октябре 2017 года, когда The New York Times были опубликованы интервью с бывшими членами NXIVM и их семьями.

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