Барокамера, в которой, вероятно, проводил тренировки летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин, была обнаружена распиленной в пункте приема металла на территории Москвы. Она оказалась частично утилизированной. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на информацию, предоставленную пресс-службой столичного главка МВД.

Так, правоохранителям удалось поймать второго подозреваемого в краже барокамеры, которым оказался мужчина, проживающий не в Москве, в возрасте 38 лет. Преступники погрузили музейный экспонат в грузовик, используя кран-манипулятор, и вывезли с охраняемой автостоянки в Строгино, после чего сдали в пункт приема металла.

Камера хранилась на территории реставрационного цеха на предприятии, которое должно было установить, на этом ли аппарате проходили тренировки Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов СССР.

Ранее, 20 апреля, полицейским удалось поймать первого подозреваемого, которым оказался 29-летний житель Мурманской области.

Как сообщал svodka.net ранее, работники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который пытался вывезти из зоны отчуждения 100 килограммов радиоактивного металла . По словам задержанного, он хотел сдать все в пункт приема металлолома.

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