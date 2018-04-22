|Барокамеру, в которой тренировался Гагарин, сдали на металлолом
|22.04.2018 11:02
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Барокамера, в которой, вероятно, проводил тренировки летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин, была обнаружена распиленной в пункте приема металла на территории Москвы. Она оказалась частично утилизированной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную пресс-службой столичного главка МВД.
Так, правоохранителям удалось поймать второго подозреваемого в краже барокамеры, которым оказался мужчина, проживающий не в Москве, в возрасте 38 лет. Преступники погрузили музейный экспонат в грузовик, используя кран-манипулятор, и вывезли с охраняемой автостоянки в Строгино, после чего сдали в пункт приема металла.
Камера хранилась на территории реставрационного цеха на предприятии, которое должно было установить, на этом ли аппарате проходили тренировки Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов СССР.
Ранее, 20 апреля, полицейским удалось поймать первого подозреваемого, которым оказался 29-летний житель Мурманской области.
Как сообщал svodka.net ранее, работники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который пытался вывезти из зоны отчуждения 100 килограммов радиоактивного металла. По словам задержанного, он хотел сдать все в пункт приема металлолома.
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