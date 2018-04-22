Переговоры министров посвящены глобальным вызовам и вопросам, имеющим международное значение, в частности, ситуации на востоке Украины.

Министры иностранных дел стран Большой семерки с 22 по 24 апреля в Торонто проведут переговоры по ряду международных проблем, сообщает со ссылкой на .

Встреча глав Великобритании, Германии, Италии, Канады, , Франции и Японии пройдет под девизом Строя более безопасный мир.

Встречи посвящены глобальным вызовам и вопросам, имеющим международное значение. В частности, главы G7 обсудят усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, взаимоотношения с Россией, ситуацию в Украине, Сирии и ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.

Кроме того, министры намерены затронуть такие темы, как противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве, и нераспространение оружия массового поражения.

Напомним, впервые на встречу глав стран Большой семерки пригласили министра иностранных дел Украины.

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