Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв

случай произошел на западе Кабула сегодня утром, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники службах здравоохранения.

Причина взрыва пока не известна. Пострадали как минимум шесть человек.

Как сообщил телеканалу представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Между тем некоторые СМИ в Twitter сообщают о возможных жертвах взрыва.

Обновления. В результате взрыва в центре для регистрации избирателей в Кабуле по предварительным данным, погибли семь человек, еще 35 получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Наджиб Датчан, сообщает Tolo News.

Согласно сообщению, взрыв прогремел не близко, как сообщалось ранее, а непосредственно в центре для регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барч.

Полицейские говорят, что это был теракт. По их данным, террорист-смертник взорвал бомбу в дверном проеме офисов центра. Однако пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случай.

При этом издание подчеркивает, что очевидцы заявляют о большем количестве жертв и пострадавших в результате взрыва.

Напомним, что в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, который произошел 17 марта, погибли по меньшей мере 26 человек, еще 18 получили ранения.